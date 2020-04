Fitch reduz nota da Itália para BBB

A agência de classificação de risco Fitch reduziu nesta terça-feira a nota da Itália, muito afetada pela pandemia de coronavírus, de BBB para BBB-, com perspectiva estável.

"A degradação reflete o impacto significativo da pandemia de COVID-19 na economia da Itália (...). A Fitch prevê uma contração do PIB de 8% em 2020", explica a agência.

"Os fundamentos da economia e das finanças públicas italianas são sólidos", reagiu o ministério da Fazenda da Itália, destacando que "outras agências de classificação adotaram uma postura mais prudente".

A Standard and Poor's manteve a nota da Itália diante da "economia diversificada e rica", e dos "níveis baixos de dívida privada no G7".

Segundo documento publicado na sexta-feira pelo Conselho de Ministros, a terceira economia da zona do euro experimentará uma forte recessão este ano, com queda do PIB de 8%.

Como consequência, o déficit público aumentará para 10,4% do PIB, contra a previsão de 2,2% antes da pandemia e do 1,6% registrado em 2019.

A dívida pública subirá para 155,7% do PIB este ano, contra os 135,2% previstos para antes da epidemia e os 134,8% de 2019.

O Fundo Monetário Internacional prevê um recuo do PIB italiano de 9,1% este ano, com crescimento de 4,8% em 2021.

A Itália é o país europeu mais afetado pela pandemia.