México e UE anunciam conclusão de negociações para acordo comercial

México e a União Europeia afirmaram hoje que concluíram as negociações de um acordo comercial entre as partes. O governo mexicano afirma em nota que a secretária de Economia do país, Graciela Márquez, e o comissário de Comércio da UE, Phil Hogan, conversaram hoje por telefone e que Hogan anunciou a conclusão das negociações para a modernização do pilar comercial do Acordo de Associação Econômica, Concertação Política e Cooperação entre México e União Europeia (TLCUEM).



O governo mexicano diz que o acordo inclui pontos como um foco para a área energética e de matérias-primas, o desenvolvimento sustentável, pequenas e médias empresas, boas práticas regulatórias, transparência e combate à corrupção, entre outras.



Agora, o México diz que haverá revisão legal do acordo, etapa já em "estado avançado", e também sua tradução para todos os idiomas da UE. Após assinatura da Comissão Europeia, o acordo será submetido aos legislativos das duas partes envolvidas. A nota não fala em um possível prazo para a entrada em vigor da iniciativa.