Os estados americanos "mal administrados" financeiramente antes da pandemia de coronavírus não receberão ajuda do governo federal, afirmou o secretário do Tesouro dos Estados Unidos Steven Mnuchin nesta terça-feira(28).

"Os estados que foram mal administrados antes não receberão auxílio financeiro federal", disse Mnuchin ao canal Fox Business quando lhe perguntaram sobre a possibilidade de ajudar Illinois.

Illinois pediu US$ 40 bilhões em ajuda, incluindo US$ 10 bilhões para resolver dificuldades preexistentes, de acordo com um jornalista da rede americana.

Mnuchin não descartou, no entanto, possíveis auxílios federais a Nova York ou ao estado vizinho de Nova Jersey, que têm despesas "muito, muito altas" relacionadas à pandemia.

"Já lhes enviamos dinheiro, o que lhes permitirá financiar especificamente as despesas associadas ao coronavírus e não à perda de receita", afirmou.

O secretário do Tesouro apontou que, em qualquer caso, seria necessário obter um amplo consenso entre republicanos e a oposição democrata para conceder ajuda aos estados.

"Os dois últimos projetos de lei (relacionados à ajuda financeira) foram adotados com entendimentos unânimes", lembrou ele, acrescentando que considera "saudável" o debate sobre os critérios de concessão de ajuda federal.