A França registrou 367 novas mortes em 24 horas com o novo coronavírus, elevando o saldo total no país para 23.660 mortes desde 1º de março, anunciaram as autoridades de saúde na terça-feira.

Segundo dados informados pela Direção Geral de Saúde (DGS), 4.387 pessoas infectadas com COVID-19 estão em terapia intensiva, mas nas últimas 24 horas, apenas 153 foram admitidas nas UTIs, ou seja, 221 a menos pacientes que no dia anterior.