França reabre escolas, de forma gradual, a partir de 11 de maio

As escolas na França vão reabrir, muito progressivamente, a partir de 11 de maio, no caso da pré-escola e do ensino básico, e a partir do dia 18, no caso das universidades - anunciou o primeiro-ministro Edouard Philippe.

Em relação ao ensino superior, o uso de máscaras será "obrigatório". Voltarão a funcionar apenas os departamentos menos atingidos pela COVID-19, disse Philippe aos deputados franceses, acrescentando que a decisão sobre o ensino médio será tomada "no fim de maio".