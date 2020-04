Coronavírus: Estado de Nova York tem o menor número de mortes diárias em abril

O Estado americano de Nova York, epicentro da covid-19 dos Estados Unidos, registrou mais 337 mortes em decorrência da doença nas últimas 24 horas. Este é o menor número de mortos em só dia para o mês de abril. De acordo com o governador Andrew Cuomo, o número "continua tragicamente alto, mas está em declínio". O total de casos, de acordo com o painel virtual do Estado, é de 291.996, já considerando os 3.951 diagnósticos positivos entre ontem, 26, e hoje, 27.



Nos Estados Unidos como um todo, de acordo com o Centro de Controle de Doenças (CDC, na sigla em inglês), foram mais 29.259 infecções pelo novo coronavírus confirmadas nas últimas 24 horas, o que elevou o total para 957.875. O CDC conta 53.922 mortes causadas pela doença desde o começo do surto. Os Estados Unidos continuam sendo, de longe, tanto o país com mais casos da covid-19 quando o país com maior número de mortes pela doença.



Vizinho dos americanos, o Canadá informou outras 1.536 contaminações pelo coronavírus entre ontem e hoje. O total, de acordo com o governo local, está agora em 47.327 infectados e 2.617 mortos.



O Reino Unido tem hoje 21.092 vítimas fatais da covid-19, das quais 360 morreram nas últimas 24 horas. No mesmo período foram identificadas outras 4.310 contaminações, o que fez o total de contágios chegar a 157.149 no país. Os dados são do governo britânico.



A Espanha chegou a 100 mil pessoas que tiveram covid-19 e se recuperaram da doença. O número é pouco menor do que a metade do total de contaminações identificadas no país, que cresceu em 1.831 casos entre ontem e hoje e agora é de 209.465 pessoas, informa o Ministério da Saúde da Espanha. O número de mortos é de 23.521 desde o começo do surto.



A Defesa Civil da Itália publicou novo relatório sobre a situação da covid-19 no país: são 199.414 infectados desde o começo da pandemia, com 1.739 destes casos identificados nas últimas 24 horas. Os novos mortes neste período foram 333, elevando o total de vítimas fatais para 26.977. Há, atualmente, 105.813 com o vírus ativo em seus organismos no país que tem o segundo maior número de mortos pela covid-19 no mundo.



O Instituto Robert Koch informou nesta segunda-feira que 110 pessoas morreram na Alemanha nas últimas 24 horas em decorrência da doença causada pelo novo coronavírus. O total de óbitos é de 5.450 e o de infectados de 155.193.



Na França, o governo notificou que o total de mortes causadas pela covid-19 está em 23.293, um crescimento de 437 óbitos em relação ao divulgado ontem. Os contaminados desde o início da pandemia são 128.339, acréscimo de 3.764 casos sobre o número anterior.



Globalmente, segundo a Universidade Johns Hopkins, dos Estados Unidos, o total de infectados já passou de três milhões de pessoas e as mortes somam mais de 209 mil.