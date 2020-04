Casa Branca confirma participação de Trump em coletiva após cancelamento

A Casa Branca informou nesta segunda-feira (27) que o presidente Donald Trump participará da coletiva de imprensa diária sobre o coronavírus à tarde, horas depois de anunciar o cancelamento da reunião.

A presidência indicou que o presidente republicano falará às 17h00 (horário local, 18h00 no Brasil) dos jardins da Casa Branca.

Na semana passada, os questionamentos do presidente sobre se as injeções desinfetantes poderiam ajudar a combater o coronavírus geraram uma onda de críticas e a indignação de Trump, que no último sábado sugeriu que ele não faria mais suas coletivas diárias.

Nas últimas 24 horas, Trump recorreu a frases de efeito dirigidas a seus apoiadores em uma série de tuítes contra a imprensa: "Notícias falsas, inimigos do povo".

"Nunca houve, em toda a história do nosso país, meios mais hostis e perversos do que hoje, mesmo em meio a uma emergência nacional contra o Inimigo Invisível!", escreveu Trump em um momento em que os Estados Unidos se aproximam do 1 milhão de casos confirmados de coronavírus.

As coletivas de imprensa vespertinas, iniciadas em março como forma de informar os americanos sobre o desenvolvimento da crise sanitária, acabaram ganhando o tom combativo dos comícios de campanha de Trump.

Na quinta-feira, Trump provocou uma crise ao sugerir que as pessoas poderiam injetar desinfetante como forma de combater a COVID-19, provocando uma enxurrada de críticas e alarme em todo o mundo.

No dia seguinte, visivelmente irritado, o presidente deixou o 'briefing' sem responder nenhuma pergunta. No fim de semana, nenhuma coletiva foi realizada.

Mais cedo nesta segunda, a Casa Branca confirmou a realização da coletiva, para depois cancelá-la, antes de voltar atrás e recolocá-la na agenda.

O novo secretário de imprensa de Trump, Kayleigh McEnany, disse que o tema será "a orientação adicional para as testagens e outros anúncios sobre reabertura segura das atividades nos Estados Unidos".