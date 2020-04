Comunicado do Business Wire :GGPoker

GGPoker revelará hoje mais detalhes sobre a WSOP Super Circuit Online Series, uma série de torneios de pôquer que se realizará de 3 a 31 de maio.

At Least $100 Million To Be Won In GGPoker's WSOP Super Circuit Online Series (Graphic: Business Wire)

A série incluirá 595 eventos, com mais de US$ 100.000.000 em prêmios em dinheiro garantidos a serem ganhos. Isso faz da WSOP Super Circuit Online Series da GGPoker, a primeira série de torneios online da história a quebrar a barreira dos nove dígitos; o recorde anterior foi de US$ 85 milhões.

Dezoito eventos do ringue da WSOP Super Circuit Online Series serão destaque e, para cada um, um cobiçado anel de ouro do WSOP Circuit será entregue ao vencedor do evento, além da maior parte do prêmio em dinheiro garantido.

Os eventos do ringue incluem:

-- WSOPC Ring Event Nº1, 3 de maio: Covid Charity US$ 1.000.000 garantidos (US$ 1.111 buy-in com $ 111 do buy-in de cada jogador doado à Força-Tarefa Nevada COVID-19)

-- WSOPC Ring Event Nº5, 3-10 de maio: US$500 US$ 2.000.000 garantidos (buy-in de US$ 500, torneio faseado com vários dias de início)

-- WSOPC Ring Event Nº8, 17 de maio: Campeonato High Roller US$ 10.000.000 garantidos (buy-in de US$ 25.000)

-- WSOPC Ring Event Nº13, 17-24 de maio: Colossus US$ 2.000.000 garantidos (buy-in de US$ 400, torneio faseado com vários dias de início)

-- WSOPC Ring Event Nº17, 10-31 de maio: Evento Principal US$ 5.000.000 garantidos (buy-in de US$ 1.000, torneio faseado com vários dias de início)

Os buy-ins do torneio do WSOP Super Circuit Online iniciam com US$ 50, sendo o buy-in de US$ 25.000 no Campeonato High Roller o evento mais caro a ser jogado.

"A GGPoker é a primeira e única sala de pôquer que garante pelo menos US$ 100.000.000 em prêmios em dinheiro em uma única série de torneios - nossa WSOP Super Circuit Online Series é uma virada no mundo do pôquer!" disse o chefe da GGPoker, Jean-Christophe Antoine. "Há muito pelo que jogar na GGPoker em maio; grande quantidade de prêmios, dezoito anéis de ouro no WSOP Circuit e muita glória nos torneios."

O diretor executivo da World Series of Poker, Ty Stewart, continuou, "A GGPoker acaba de levantar a barra em sério. Estamos extremamente orgulhosos de ver que a primeira série internacional WSOP-C da GGPoker será um dos maiores eventos online de todos os tempos."

Para mais informações sobre a WSOP Super Circuit Online Series, incluindo uma programação completa, acesse:

http://en.ggpoker.com/tournaments/wsop-super-circuit-online-series-2020

Sobre a GGPoker: GGPoker é uma das principais salas de pôquer online do mundo, com uma crescente base global de jogadores. Oferece uma variedade de jogos e recursos inovadores, como o formato patenteado Rush & Cash Poker, All-In ou Fold, Spin & Gold, plataforma de apostas integrada, a funcionalidade de "squeeze" para seu cartão, PokerCraft e Smart HUD, todos projetados para aprimorar as experiências nos jogos e torne o pôquer mais divertido do que nunca. Saiba mais sobre a GGPoker em GGPoker.com e em Facebook e Twitter.

Sobre o World Series of Poker: O World Series of Poker® é o maior, mais rico e mais prestigiado evento de jogos do mundo, com mais de US$ 3,29 bilhões em prêmios em dinheiro e a tão cobiçada pulseira de ouro, mundialmente reconhecida como o principal prêmio do esporte. Com uma ampla variedade de torneios em todas as principais variações de pôquer, o WSOP é o torneio de pôquer mais antigo do mundo, desde 1970. Em 2019, o evento atraiu 187.298 participantes de 118 países diferentes para o Rio All-Suite Hotel & Casino em Las Vegas e concedeu mais de US$ 293 milhões em prêmios em dinheiro. Além disso, o WSOP formou alianças inovadoras em transmissão, mídia digital e patrocínios corporativos, expandindo com sucesso a marca internacionalmente com o advento das World Series of Poker Europe em 2007 e das World Series of Poker Asia-Pacific em 2013 e WSOP International Circuit Series em 2015. Para mais informações sobre os World Series of Poker, acesse www.wsop.com.

®WSOP é uma marca registrada da CAESARS INTERACTIVE ENTERTAINMENT, LLC. Usado com permissão.

