Comunicado do Business Wire :Taulia

A Taulia, líder em soluções de tecnologia de capital de giro, anunciou hoje uma aliança estratégica com a J.P. Morgan, que criará uma solução de financiamento comercial exclusiva e diferenciada para os clientes. Essa aliança consolida a posição da Taulia como fornecedora líder no mercado de Supply Chain Finance (Financiamento da Cadeia de Suprimentos) e permite à J.P. Morgan aprofundar a proposta de valor para os clientes.

A nova iniciativa estratégica oferece aos clientes da J.P. Morgan a capacidade de integrar fornecedores de todos os tamanhos no mundo inteiro e a flexibilidade para alternar entre pagamentos antecipados autofinanciados e financiados por bancos. Por meio da plataforma da Taulia, os clientes poderão injetar liquidez para fortalecer sua cadeia de suprimentos e, ao mesmo tempo, dar mais visibilidade e controle sobre seu dinheiro, liberando o capital de giro retido em suas cadeias de suprimento.

"Estamos sempre procurando maneiras impactantes de melhorar a experiência do cliente em pagamentos por atacado e isso pode ser demonstrado por nossos vários investimentos nos últimos três anos - desde aquisições a alianças estratégicas como a que estamos fazendo com a Taulia", disse Takis Georgakopoulos, chefe global de Pagamentos por Atacado da J.P. Morgan. "Com a Taulia, estamos melhor posicionados para atender nossos clientes a longo prazo, permitindo que eles injetem e redistribuam liquidez a seus fornecedores, garantindo operações contínuas durante este momento difícil."

Esta é a aliança estratégica mais significativa da J.P. Morgan com uma fintech no negócio de financiamento comercial, uma vez que a empresa procura tirar proveito da plataforma de tecnologia, dos dados e das análises líder de mercado da Taulia para aprimorar e otimizar as cadeias de suprimentos corporativas.

"Estamos ansiosos para que os clientes comecem a usar a oferta combinada, pois reúne nossa profundidade de recursos, experiência, visão estratégica e vasto relacionamento com os clientes, acelerando o crescimento e a inovação no setor de financiamento comercial", afirmou Stuart Roberts, chefe global de Comércio da J.P. Morgan.

"Estamos muito entusiasmados por trabalhar em conjunto com a J.P. Morgan para oferecer uma solução que mudará o cenário em nosso setor. A combinação da tecnologia e fornecimento da Taulia com o alcance global da J.P. Morgan cria uma proposta de valor incomparável para os clientes. Nossa missão é permitir que ambas as empresas prosperem tendo acesso ao dinheiro de maneira previsível e rentável. Esta aliança estratégica reforça ainda mais nosso objetivo", comentou Cedric Bru, CEO da Taulia.

Sobre a Taulia

A Taulia é uma fornecedora líder de soluções de capital de giro com sede em San Francisco, Califórnia (EUA). Por meio de uma combinação única de sua plataforma tecnológica, pessoas e processos, a Taulia ajuda as empresas a acessar o valor agregado em sua cadeia de suprimentos, fazendo a transição de práticas ineficientes e, muitas vezes, manuais de gerenciamento de capital de giro para estratégias de otimização de capital de giro conduzidas por tecnologia. A visão de Taulia é criar um mundo onde todas as empresas prosperem ao permitir que compradores e fornecedores escolham quando pagar e receber. Uma rede de 2 milhão de empresas utiliza a tecnologia da Taulia e a empresa processa mais de US$ 500 bilhões a cada ano. A Taulia conta com a confiança das maiores empresas do mundo, entre elas Airbus, AstraZeneca, Nissan e Vodafone.

Sobre o Negócio de Pagamentos por Atacado da J.P. Morgan

O Negócio de Pagamentos por Atacado da J.P. Morgan combina os recursos de serviços de tesouraria, comércio, cartão comercial e serviços de comércio para ajudar os clientes a pagar qualquer pessoa, em qualquer moeda, em qualquer lugar do mundo. Ele processa US$ 6 trilhões em pagamentos diários, sendo o principal compensador de dólares e foi o primeiro a oferecer recursos de pagamento em tempo real em dólares, libras e euros.

