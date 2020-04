Austrália lança aplicativo para rastrear casos do novo coronavírus

A Austrália lançou um aplicativo para smartphones destinado a rastrear os contatos das pessoas infectadas com o novo coronavírus, com o objetivo de romper a cadeia de contaminação, anunciaram as autoridades, ao mesmo tempo que destacaram que o software respeita a vida privada.

O aplicativo, que recebeu o nome COVIDSafe, utiliza tecnologia Bluetooth e poderá ser consultado pelas autoridades de saúde quando um usuário for diagnosticado com a COVID-19.

O programa facilitará a missão dos serviços de saúde que tentam localizar as pessoas que estiveram a menos de um 1,5 metro de distância do paciente infectado, afirmou Brendan Murphy, diretor do Serviço de Saúde da Austrália.

"O aplicativo poderá apresentar a lista dos números de telefones das pessoas que estiveram a esta distância durante 15 minutos ou mais", explicou Murphy.

"Isto permite entrar em contato com estas pessoas um ou dois antes do que acontece atualmente", completou.

A Austrália registra até o momento pouco mais de 6.700 casos de COVID-19, com 83 mortes.

O uso do aplicativo será gratuito e voluntário, indicaram as autoridades.

O dispositivo será eficaz se for utilizado por mais da metade dos 25 milhões de habitantes de Austrália.

Isto permitira suspender algumas restrições de movimento e de reunião decretadas pelo governo para conter a expansão da pandemia.

Para reduzir os temores relativos à violação da privacidade, as autoridades afirmaram que o aplicativo poderá ser utilizado com um nome falso.

Além disso, a polícia não poderá usar o app em investigações judiciais e as informações serão apagadas automaticamente após 21 dias.