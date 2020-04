Reino Unido avança contra coronavírus mas deve seguir com o confinamento, afirma Johnson

O Reino Unido "começou a inverter a tendência" da pandemia de coronavírus, mas deve "seguir adiante" com o confinamento, afirmou nesta segunda-feira o primeiro-ministro Boris Johnson em sua primeira aparição pública depois de se recuperar da COVID-19.

"Graças a nossa determinação nacional coletiva (...) é como começamos a inverter a tendência", disse Johnson em sua primeira entrevista desde que saiu do hospital em 12 de abril.

Ele afirmou, no entanto, que não pode especificar "com que rapidez ou lentidão ou mesmo quando" o confinamento será suspenso no país, que até o momento registra 21.000 mortes em hospitais devido ao coronavírus.