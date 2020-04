Coronavírus: prefeito de Nova York espera ter plano de reabertura até 1º de junho

O prefeito de Nova York, Bill de Blasio, disse neste domingo que espera ter, até 1º de junho, um plano para reabrir a cidade após a quarentena imposta em decorrência da pandemia do novo coronavírus. O democrata afirmou, em uma coletiva de imprensa, que os líderes locais que convidou para ajudá-lo devem ter um "roteiro" até esta data. Segundo ele, uma reconstrução completa levaria cerca de 20 meses.



"Vamos descobrir como reconstruir e como voltar com força, como tornar claros todos os pontos fortes da cidade, que eram tão claros há apenas alguns meses, e trazê-los de volta, mais fortes do que nunca", disse. Blasio afirmou que o plano deve dar ênfase a tornar a cidade "melhor para todos".



Ele também afirmou que os números de pessoas recebendo tratamento contra a covid-19 na cidade seguem estáveis ou em declínio. O número de pacientes em unidades de terapia intensiva nos hospitais de Nova York caiu, neste domingo, de 785 para 768. De Blasio afirmou que a cidade não pode começar a reabertura até que a queda seja contínua por um período de 10 a 14 dias.