Steven Mnuchin diz que economia dos EUA deve se recuperar no terceiro trimestre

A economia americana deve se recuperar no terceiro trimestre com a reabertura de negócios que hoje estão fechados, disse hoje o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steven Mnuchin, em entrevista ao programa "Fox News Sunday".



"Com os negócios começando a abrir, você vai começar a ver a recuperação do lado da demanda", declarou Mnuchin. A previsão é semelhante à apresentada na sexta-feira pelo Escritório de Orçamento do Congresso, que espera uma forte contração neste trimestre e um crescimento à taxa anualizada de 17% na segunda metade do ano.



A recuperação depende de fatores incertos, como a difusão do novo coronavírus, o ritmo de reabertura da economia dos Estados pelos governadores e se haverá novas ondas de contágio. Alguns republicanos levantam ainda preocupações sobre a dívida pública. Mnuchin afirmou que os EUA devem gastar o quanto for necessário.



Na segunda-feira, o governo vai começar a aceitar inscrições para a segunda rodada do Programa de Proteção à Folha de Pagamento, direcionado a pequenas empresas. "Quanto mais cedo o dinheiro for desembolsado, melhor", disse Mnuchin. "Eu realmente espero que fiquemos sem dinheiro rápido, para que possamos colocar dinheiro no bolso dos trabalhadores."