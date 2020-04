Após gafe sobre desinfetante, Trump diz que 'briefings' não valem seu tempo

O presidente americano, Donald Trump, declarou em um tuíte postado neste sábado (25) que seus 'briefings' diários sobre o novo coronavírus não valem seu tempo dois dias depois de provocar comoção ao sugerir que pacientes com COVID-19 deveriam ter desinfetante injetado no organismo para combater a doença.

O anúncio parece confirmar informações publicadas pela imprensa de que Trump estaria considerando suspender os 'briefings', que dominam o noticiário na TV americana às vezes por mais de duas horas, manifestando frustração com as perguntas sobre sua estratégia para lidar com a pandemia.

"Qual o propósito de manter Coletivas na Casa Branca quando a 'Lamestream Media' (termo pejorativo com o qual conservadores como Trump se referem à grande imprensa) só faz perguntas hostis e depois se recusa a informar a verdade ou os fatos de forma precisa", escreveu Trump.

"Eles têm recordes de audiência e o povo americano não tem nada além de 'fake news'. Não vale o tempo e o esforço!", acrescentou.

Na quinta-feira o presidente causou assombro nos espectadores ao afirmar que os médicos deveriam tratar pacientes com o coronavírus emitindo luz ultravioleta dentro de seus corpos ou com injeções de desinfetante.

"Vejo que o desinfetante aniquila (o vírus) em um minuto. Um minuto. Há alguma forma de que possamos fazer algo assim com uma injeção? Porque você vê que o vírus chega aos pulmões e causa um tremendo estrago nos pulmões", afirmou.

Depois que especialistas médicos e fabricantes de desinfetantes repudiaram com veemência sua sugestão, Trump alegou na sexta-feira que ele fez a sugestão "de forma sarcástica".

Mas naquele dia, ele limitou o 'briefing', do qual costumam participar, além dele, o vice-presidente Mike Pence e membros da Força-tarefa da Casa Branca para o Coronavírus, a apenas 19 minutos, e não respondeu perguntas dos jornalistas.

Neste sábado, depois de 50 'briefings' em dois meses, a Casa Branca não realizou nenhuma.

Trump usou os 'briefings' para ocupar a programação da TV e promover as políticas de sua administração, provocando críticas em seus adversários políticos, dos opositores democratas, à China, passando pela imprensa americana.

Mas depois da morte de 53 mil americanos pelo novo coronavírus, os 'briefings', indicam pesquisas de opinião, não impulsionaram a popularidade de Trump entre os eleitores, faltando meses para a disputa com o democrata Joe Biden pela Casa Branca em novembro.

Uma pesquisa da AP-NORC, publicada na quinta-feira, demonstrou que os americanos - e uma enorme maioria dos democratas - não acreditam em Trump no que diz respeito à emergência sanitária que o país enfrenta.