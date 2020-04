Campeonato mexicano suspende rebaixamento e promoção por seis anos

O mecanismo de promoção e rebaixamento do futebol mexicano será desativado por seis temporadas e não por cinco, conforme anunciado originalmente, devido à pandemia de coronavírus, informou a Federação Mexicana de Futebol (FMF).

A entidade também aprovou sanções econômicas aos três clubes que estavam prestes a cair antes da suspensão do torneio devido à emergência da COVID-19.

"É aprovado suspender temporariamente a promoção e o rebaixamento pelas próximas seis temporadas", anunciou a FMF, uma semana depois que Enrique Bonilla, presidente da Liga MX (primeira divisão), anunciou que a suspensão de promoções e rebaixamentos seria por cinco anos.

Com o campeonato Clausura-2020 suspenso desde 15 de março devido à contingência sanitária, o primeiro beneficiário do cancelamento do rebaixamento foi o Atlas, que estava na parte inferior da tabela; O Atlético de San Luis e Juárez também estavam lutando pela permanência.

Apesar da salvação, essas três equipes pagarão uma penalidade financeira pela posição que ocuparam na tabela. O último colocado - o Atlas - 120 milhões de pesos (4,8 milhões de dólares), o penúltimo - Atlético de San Luis - 70 milhões de pesos (2,8 milhões de dólares) e o terceiro - Juárez - 50 milhões de pesos (2 milhões de dólares).

Além de desativar as promoções e rebaixamentos, a FMF confirmou o final da temporada 2019-20 do Ascenso MX (segunda divisão) sem proclamar um campeão.