Espanhóis poderão sair para passear e praticar esportes a partir de 2 de maio

Pedro Sánchez apresentará na terça-feira o plano de suspensão do confinamento (foto: BORJA PUIG DE LA BELLACASA / LA MONCLOA / AFP)

O presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, anunciou na noite deste sábado (25) que a partir de 2 de maio os cidadãos, há seis semanas submetidos a um confinamento rigoroso, poderão sair de casa para praticar esportes ou passear, se a epidemia continuar desacelerando.

Além disso, Sánchez anunciou que apresentará na terça-feira o plano de suspensão do confinamento que seu governo espera colocar em andamento a partir de meados de maio.

"Gostaria de anunciar que, se a evolução da pandemia continuar em um sentido positivo, [...] a partir de 2 de maio será permitido sair para praticar atividades físicas individuais e passeios com as pessoas com as quais convivemos", declarou durante um discurso na televisão.

A Espanha está desde 14 de março em um confinamento mais rígido do que o restante dos países europeus, que foi inclusive prolongado até 9 de maio.

Os adultos podem sair somente para trabalhar - no caso de não poderem trabalhar remotamente -, comprar comida, ir à farmácia, ao médico ou passear com o cachorro.

Sánchez, que mencionou nesta semana que a suspensão das medidas poderia ocorrer a partir de meados de maio e de forma progressiva, anunciou que na terça-feira apresentará o plano de 'desconfinamento'.

O processo "será gradual, pois não vamos recuperar toda a mobilidade de uma só vez", insistiu.

"Todas as atividades [econômicas] serão recuperadas em etapas e com limitações que vão mudando a cada avanço" no combate à epidemia, acrescentou, destacando que o desconfinamento será diferente dependendo da região.

A Espanha é o terceiro país do mundo mais afetado pela pandemia em número de mortes, atrás dos Estados Unidos e da Itália, com 22.902 mortos.

Neste sábado, o país registrou 378 mortes pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, um leve aumento em relação aos 367 mortos na véspera, o menor número de mortos diários em um mês.

O número total de casos confirmados subiu para mais de 223.000, incluindo as pessoas cujos exames mostraram que desenvolveram anticorpos contra a doença.

As autoridades de saúde começaram agora a destacar o número de casos confirmados por testes de diagnóstico PCR, que são 205.905, dos quais 2.944 nas últimas 24 horas. Destacaram que a Espanha conseguiu desde sexta-feira fazer com que o número de casos confirmados em um dia seja inferior ao número de pessoas curadas.

No total, oficialmente 95.708 pessoas superaram a doença, 3.353 delas em 24 horas.

"É uma vitória parcial modesta", afirmou Sánchez, pedindo aos espanhóis que continuem agindo com cautela.