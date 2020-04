Lloris doa luvas da final da Champions de 2019 para ajudar na luta contra COVID-19

O goleiro do Tottenham, Hugo Lloris, anunciou que colocou em leilão as luvas que usou na final da última Liga dos Campeões com o objetivo de arrecadar fundos para a luta contra o novo coronavírus.

"Para apoiar a venda solidária iniciada por Cyril Dumoulin, tenho o prazer de oferecer as luvas que usei na final da Liga dos Campeões-2019" que o Liverpool venceu, explicou o campeão mundial em um vídeo publicado na noite de sexta-feira em suas redes sociais.

Dumoulin, goleiro da seleção francesa de handebol, lançou uma venda solidária em 26 de março para arrecadar fundos para os profissionais de saúde que lutam contra a COVID-19, colocando em leilão uniformes de treino e de jogo, que já lhe permitiram arrecadar mais de 200.000 euros.

As luvas de Lloris atingiram o preço de 850 euros neste sábado ao meio-dia, segundo o site dedicado a essa campanha.