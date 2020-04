Itália canta 'Bella Ciao' nas janelas no aniversário da Libertação

Os italianos, confinados há um mês e meio, apareceram em suas janelas neste sábado (25) por ocasião ao Dia da Libertação e cantaram o hino nacional e também a canção dos partidários, "Bella Ciao".

Os aviões caças deixaram uma trilha tricolor no céu ensolarado de Roma, uma capital com as ruas vazias devido à quarentena imposta pela pandemia de coronavírus.

Poucos minutos antes, milhares de habitantes cantaram o "Bella Ciao" para celebrar a festa que comemora a libertação de Milão, Turim e Gênova em 1945 e a derrota dos nazistas na península.

No entanto, a canção, muito popular entre a esquerda, causa desconforto em alguns italianos, que não se identificam com ela.

"Respeito aqueles que, no passado, deram a vida pela liberdade do nosso país, mas considero que a prioridade neste momento é, mais que do cantar 'Bella Ciao', ajudar com dinheiro os cidadãos necessitados", tuitou Matteo Salvini, chefe da Liga (extrema direita), primeiro partido do país.

"Nesta manhã, um padre me disse que havia sido impedido de promover" a missa em público, "enquanto outros podem festejar", acrescentou.

O prefeito de Milão, Giuseppe Sala, de esquerda, em uma região dominada pela Liga de Salvini, convidou um amigo, o músico Saturnino, para cantar "Bella Ciao" na varanda da prefeitura, frente a um punhado de pedestres.

O presidente italiano, Sergio Mattarella, depositou um buquê no túmulo de um soldado desconhecido, no marco de uma cerimônia sóbria a qual compareceu com máscara.

O ditador fascista Benito Mussolini, aliado da Alemanha nazista, foi derrubado e detido em julho de 1943, mas depois foi libertado por um comando alemão para estabelecer em Saló (norte) um regime apoiado pelas tropas nazistas, que reforçaram sua presença na península à medida em que os partidários aumentavam sua atividade.