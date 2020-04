Itália registra menor número de óbitos por covid-19 em um dia desde março

A Itália reportou 415 novas mortes em decorrência do novo coronavírus, além de 2.357 casos confirmados, nas últimas 24 horas. É o menor número de fatalidades em um único dia desde 17 de março. No total já são 195.351 infectados e 26.384 mortes na Itália, o país da Europa com mais falecimentos por conta do vírus.



O governo italiano anunciou que vai começar a distribuir máscaras para casas de repouso, servidores públicos e policiais, com o país se preparando para o relaxamento nas medidas de isolamento social a partir do próximo dia 4 de maio.



O Ministério da Saúde da França divulgou que o número de mortos por conta do novo coronavírus no país chegou a 22.614 pessoas, aumento de 369 em relação à sexta-feira, 24. A quantidade de hospitalizações caiu, foi a 28.222, 436 a menos do que ontem. Destes, 4.725 são considerados casos gravíssimos.



A Grécia não registrou mortes por covid-19 nas últimas 24 horas. Autoridades de saúde local afirmam que o número de óbitos permanece em 130. Já o número total de casos confirmados subiu para 2.506, aumento de 16 novos infectados entre ontem e hoje. O primeiro-ministro do país, Kyriakos Mitsotakis, se reuniu com seu gabinete hoje para começar a discutir o relaxamento das medidas de isolamento social.



Já na Turquia, sétimo país no planeta com mais casos confirmados de covid-19, o número total de doentes chegou a 107.773, com 2.706 óbitos. Ocorreram 106 novas mortes e 2.861 confirmações de infecção nas últimas 24 horas.



No Canadá, o número de óbitos em decorrência de infecção por coronavírus chegou a 2.350, elevação de 153 novas mortes em relação aos números de sexta. Os casos confirmados chegaram a 44.364, incremento de 1.614 novos doentes.