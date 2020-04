México acerta com EUA e Canadá reabertura do setor automotivo

O governo do México informou nesta sexta-feira que alinha um plano com Estados Unidos e Canadá para reativar a vital indústria automotiva, que permanece paralisada pela pandemia do novo coronavírus.

O México trabalha com seus sócios para estabelecer "critérios, alinhamentos, protocolos e condições que deverão ser observadas para transitar com sucesso em direção à reabertura das atividades produtivas da indústria automotiva".

O comunicado destaca que os três países trabalham em mecanismos para resguardar a saúde pública no contexto da pandemia de coronavírus.

"O governo do México expressa sua firme vontade, disposição e apoio para construir uma solução trinacional" sobre "a coordenação e sincronização dos nossos processos produtivos".

"Ao proteger a saúde da população garantimos a continuidade operacional ótima das empresas a médio e longo prazos".

O governo mexicano disse que nos próximos dias divulgará mais informações sobre o plano, e que este exercício servirá como antecedente para determinar o retorno de outras atividades econômicas não essenciais que permanecem suspensas no país.

O México é um dos maiores exportadores de automóveis do mundo, com grandes montadoras instaladas no país.

O setor automotivo foi parte vital das discussões entre México, Estados Unidos e Canadá para atualizar seu tratado comum de livre comércio, que entrará em vigor no dia 1º de julho.