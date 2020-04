Comunicado do Business Wire :Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd.

A Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd. (MHPS), parte do Grupo Mitsubishi Heavy Industries (MHI), anunciou hoje sua nova denominação social - Mitsubishi Power - e também que adotará um novo logotipo corporativo. Com seu novo nome, a Mitsubishi Power trabalhará para melhorar sua reputação em todo o mundo como uma das empresas que permite a descarbonização da energia elétrica.

Corporate Brand Logo of Mitsubishi Power

A Mitsubishi Power, como uma das principais subsidiárias do Grupo MHI, oferece tecnologias de ponta e soluções energéticas para o setor de energia, apoiando o fornecimento acessível e confiável de energia em regiões de todo o mundo. Além disso, ao fornecer novas tecnologias para reduzir e eliminar as emissões de CO2 no local de produção e armazenamento de energia, a Mitsubishi Power é uma importante participante na criação de uma economia descarbonizada e na ajuda para superar os desafios enfrentados pela sociedade global.

Nova denominação da empresa

Mitsubishi Power, Ltd.

Logotipo da marca corporativa

O novo logotipo combina a marca figurativa de três diamantes da Mitsubishi com o nome da empresa em inglês. A fonte do logotipo, um design moderno e arredondado de tipo gótico, foi adotada para apresentar uma imagem das tecnologias avançadas e ecologicamente sustentáveis que a Mitsubishi Power busca oferecer, expressando ao mesmo tempo uma postura empresarial de resposta flexível às mudanças da sociedade.

A empresa passou a planejar a alteração de seu nome após a transferência de todas as ações detidas pela Hitachi, Ltd. para a Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. A Mitsubishi Power começará a operar com a nova denominação quando receber as aprovações das autoridades antitruste de vários países e após a conclusão dos devidos procedimentos para a transferência acionária.

Empresas do grupo

Sobre a Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd.AMitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd. (MHPS), sediada em Yokohama, Japão, é uma joint venture formada em fevereiro de 2014 pela Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. e pela Hitachi, Ltd., integrando suas operações em sistemas de geração de energia térmica e outros negócios relacionados. Hoje, a MHPS está entre as principais fornecedoras mundiais de equipamentos e serviços para o mercado de geração de energia, com capital de 100 bilhões de ienes e aproximadamente 20 mil funcionários em todo o mundo. Os produtos da empresa incluem usinas de energia GTCC (turbina a gás com ciclo combinado) e IGCC (gasificação integrada de carvão com ciclo combinado), usinas de energia a gás/carvão/petróleo (térmicas), caldeiras, geradores, turbinas a gás e vapor, usinas de energia geotermais, sistemas de controle de qualidade do ar (AQCS), equipamentos periféricos para usinas de energia e células de combustível de óxido sólido (SOFC). Para obter mais informações, acesse o site da empresa: https://www.mhps.com

CONTATO COM A IMPRENSA: Naoya Kanamura Gerente Adjunto Grupo de Comunicação Corporativa Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd. Celular: +81-(0)80-9592-0069 E-mail: naoya_kanamura@mhps.com

