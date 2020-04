Pedidos de bens duráveis caem 14,4% em março nos EUA

Os novos pedidos de bens duráveis nos Estados Unidos colapsaram em março, quando as empresas se viram obrigadas a paralisar sua produção em meio aos esforços para conter a propagação do novo coronavírus - informou o Departamento do Comércio nesta sexta-feira (24).

Os pedidos caíram 14,4% em comparação com fevereiro. A maior queda foi registrada no setor de equipamentos para transporte, sobretudo, pelos problemas da Boeing com os cancelamentos de pedidos.

Excluindo-se o setor de transportes, os pedidos de bens duráveis caíram apenas 0,2%, completa o informe.