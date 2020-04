Comunicado do Business Wire :Internet Society Foundation

A Internet Society Foundation lançou um novo programa de subsídios para resposta a emergências destinado a organizações que trabalham em projetos que usam a internet para melhorar vidas durante ou em resposta a uma emergência. Com foco este ano na COVID-19, a Fundação solicitará pedidos de subvenção de programas que respondam à pandemia, durante o período imediato da crise e no período subsequente. Ajudas de US$ 250 mil a US$ 500 mil serão concedidas às organizações para projetos com duração de até 12 meses.

O programa abrirá inscrições entre 5 e 17 de maio e os beneficiários serão anunciados no dia 27 de maio.

A Fundação está comprometida em trabalhar com organizações que adotam soluções técnicas conhecidas baseadas na internet e as aplicam às respostas da COVID-19, ou estão ativando suas atividades regulares para criar novos projetos ou novas soluções técnicas para lidar com a pandemia. Alguns exemplos de projetos que seriam considerados para o financiamento são: aplicativos que aceleram e coordenam a resposta humanitária, serviços que promovem e possibilitam o ensino à distância para estudantes, plataformas que estabelecem novas vias para meios alternativos de subsistência e índices que demonstram a preparação para uma pandemia urbana e/ou rural.

"Mais do que nunca, reconhecemos a importância que a internet desempenha durante este período incerto, servindo como uma tábua de salvação que permite que as crianças continuem aprendendo, famílias e amigos estejam conectados e informações vitais de saúde pública continuem circulando", disse Sarah Armstrong, diretora executiva da Internet Society Foundation. "Estamos lançando este programa pois acreditamos que o acesso à internet pode criar comunidades mais saudáveis e seguras, reduzir vulnerabilidades e ajudar a criar a resiliência que as comunidades precisam para passar por esta pandemia e estar melhor preparadas no futuro."

Sobre a Internet Society Foundation:A Internet Society Foundation foi criada em 2019 para apoiar a diferença positiva que a internet pode fazer para as pessoas onde quer que estejam. Em parceria com outros agentes de mudança, a Fundação promove o desenvolvimento da internet como um recurso para enriquecer a vida das pessoas e servir como uma força para o bem da sociedade. Com foco em seis áreas do programa, a Fundação concede subsídios aos Capítulos da Internet Society, organizações sem fins lucrativos e indivíduos dedicados a fornecer acesso significativo a uma internet aberta, globalmente conectada, segura e confiável para todos.

