Comunicado do Business Wire :Amazon Prime Video

Happiness Continues: A Jonas Brothers Concert Film mostra os bastidores do poderoso trio Jonas Brothers, vencedor de vários discos de platina e indicado ao GRAMMY, durante sua turnê de 2019 de shows esgotados "Happiness Begins", e estreará amanhã, sexta-feira 24 de abril,com exclusividade pelo Amazon Prime Video em mais de 200 países e territórios do mundo todo.

Dando continuidade à jornada que se iniciou com o documentário original da Amazon Chasing Happiness, Happiness Continues captura a experiência dos shows ao vivo da banda e oferece um olhar inédito sobre a vida dos Jonas Brothers na estrada, com direito a apresentações de sucessos adorados como "Burnin' Up", "S.O.S." e "Year 3000", além de músicas do álbum sucesso de vendas do ano passado "Happiness Begins", incluindo a canção "Sucker, que ocupou o 1.º lugar da Billboard." Happiness Continues oferece aos fãs uma visão de primeira fila das arenas lotadas de fãs em Miami, Vancouver e Cidade do México, assim como do intimista Cobra Lounge de Chicago, a primeira apresentação da banda no local após 12 anos. Happiness Continues apresenta um olhar detalhado da vida de Nick, Joe e Kevin durante uma turnê, enquanto equilibram música, relacionamento entre os irmãos e suas novas famílias.

Happiness Continuesfoi realizado pela Philymack e a Amazon Studios em associação com a Polygram Entertainment e a Federal Films, com os produtores executivos Phil McIntyre, John Lloyd Taylor, Monte Lipman, Wendy Goldstein e Baz Halpin. Happiness Continuestem a direção de Anthony Mandler e é produzido por Kim Bradshaw, Ned Doyle e Anthony Mandler, por meio da Black Hand Cinema, empresa de produção de Mandler.

Após um descanso de seis anos, os Jonas Brothers sacudiram o mundo em 2019 com o lançamento surpresa do single "Sucker", sucesso de crítica e de público.O single de platina dupla estreou em 1.º lugar na lista Hot 100 da Billboard, primeira vez que a banda chegou a essa posição e o primeiro grupo a atingir tal marca neste século. A banda em seguida lançou Chasing Happiness, uma produção original da Amazon Original que retrata a ascensão e o retorno do grupo ao mundo da música, antes do lançamento de terceiro disco a estrear em 1.º lugar nas paradas, Happiness Begins(Republic Records), conquistando o álbum de platina. Ao longo do ano, a banda continuou a ter sucesso com a turnê "Happiness Begins," com mais de 1,2 milhão de ingressos vendidos.

Happiness Continues é um lançamento mundial e estará disponível exclusivamente no Prime Video em mais de 200 países e territórios.

FEDERAL FILMS:

A Federal Films é uma nova divisão da Republic Records em uma aliança estratégica com a Polygram Entertainment, da Universal Music Group.

SOBRE A POLYGRAM ENTERTAINMENT

A Polygram Entertainment produz filmes e programas de televisão que apresentam narrativas e perspectivas detalhadas sobre artistas, músicas e eventos culturais que acabam definindo gerações. Parceira da Universal Music Group, líder mundial em entretenimento relacionado à música, a Polygram desenvolve, produz, financia e distribui documentários e projetos originais para fãs de música de todas as idades e preferências no mundo todo.

