Comunicado do Business Wire :The Western Union Company

A Western Union (NYSE: WU), líder em transferências de dinheiro e pagamentos transfronteiriços e em moedas diferentes, anunciou hoje a continuação da expansão da sua Rede Global de pagamentos e transferências de dinheiro em tempo real, beneficiando os clientes da empresa do seu setor de pagamentos e transferências de dinheiro da marca, bem como a expansão do seu negócio de marca branca.

A ampla rede retalhista da Western Union, composta por mais de 550 000 agentes em mais de 200 países e territórios, tem oferecido pagamentos rápidos há muitas décadas. E, agora, os clientes da Western Union têm a hipótese de transferência de fundos rapidamente para todo o mundo graças à maior capacidade da empresa em enviar, em tempo real, pagamentos e transferências de dinheiro transfronteiriços e em várias moedas para 50 países, desde que os mesmos sejam para bancos e carteiras digitais selecionados. A expansão tem acelerado desde o início deste ano com o objetivo de analisar cerca de 100 países, de forma a testar as suas capacidades em tempo real até ao final de 2020. A rede global da Western Union agora inclui mais de quatro bilhões de contas bancárias e carteiras.

A expansão de depósitos e levantamentos digitais da Western Union, um pilar estratégico há vários anos, tornou-se numa funcionalidade crítica, pois pessoas de todo o mundo continuam a enviar dinheiro aos seus entes queridos e a fazerem pagamentos, relacionados com os seus negócios, durante a pandemia de COVID-19. Durante a crise, a Western Union focou-se na aceleração da expansão das suas capacidades de transferência de dinheiro digital, para que mais clientes e empresas conseguissem efetuar transferências e pagamentos transfronteiriços essenciais em segurança a partir das suas casas.

No mês passado, a Western Union anunciou a expansão dos seus serviços digitais de transferência de dinheiro, a área de negócio que mais cresceu em 2019, para mais de 75 países. Os serviços digitais da empresa são líderes nos 20 principais países que enviam remessas, classificados pelo Banco Mundial. Por outro lado, a rede global de pagamentos através de carteiras e contas bancárias, juntamente com a capacidade de efetuar pagamentos em minutos para carteiras e contas bancárias selecionadas, cobre a maioria dos principais países do mundo que recebem remessas. Dada a natureza crítica dos movimentos de dinheiro durante a crise provocada pela COVID-19, esta cobertura total dá a garantia de que estes serviços digitais, práticos e fiáveis, se encontram disponíveis para a maioria dos milhões de utilizadores ativos que fazem envios de dinheiro.

"A Western Union continua a seguir a sua estratégia através do investimento e crescimento da sua rede global, cujo intuito é permitir que as empresas e clientes particulares possam transferir dinheiro ou fazer pagamentos da forma que desejarem, para onde desejarem e o mais rápido possível," afirmou o Presidente e CEO da Western Union, Hikmet Ersek. "A crise provocada pela COVID-19 reforçou o nosso compromisso de sermos um parceiro de confiança, no qual as pessoas singulares e empresas podem transferir fundos para todo o mundo em tempo real."

Ersek afirmou, "Este é um excelente exemplo de como o alcance global, a interligação e a velocidade da expansão da rede global da Western Union cria vantagens ao cliente que são difíceis de igualar. A nossa extraordinária plataforma elimina complexidades internacionais, para que os clientes possam aceder aos seus fundos em tempo real num ou mais locais. À medida que nos vamos expandindo no setor das remessas, estamo-nos a posicionar como a plataforma de eleição para os prestadores de serviços de pagamentos e instituições financeiras da próxima geração, bem como para as suas necessidades de pagamentos transfronteiriços variadas."

A funcionalidade C2C de pagamentos transfronteiriços rápidos em dinheiro da Western Union já se encontra ativa quando efetuar envios para bancos ou prestadores de serviços de pagamentos com carteiras digitais selecionados de 50 países: Áustria, Bangladesh, Bulgária, Burundi, Camboja, Camarões, China, Costa Rica, Chipre, República Checa, República Democrática do Congo (RDC), Dinamarca, Estónia, Etiópia, Ilhas Fiji, Finlândia, França, Gana, Guatemala, Índia, Indonésia, Itália, Costa do Marfim, Quénia, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Malawi, México, Mongólia, Moçambique, Nepal, Países Baixos, Nigéria, Paquistão, Filipinas, Portugal, Ruanda, Senegal, Espanha, Sri Lanka, Suécia, Suíça, Tanzânia, Turquia, Uganda, Ucrânia, Emirados Árabes Unidos, Zâmbia e Zimbabué.

Acelerar o acesso às transferências transfronteiriças em minutos

A evolução da plataforma global de transferências transfronteiriças de dinheiro em várias moedas - incluindo as transferências transfronteiriças internacionais em tempo real, sistemas tecnológicos e de compliance, rede e funcionalidades globais de liquidação - está a posicionar a empresa como o principal prestador de serviços de transferências e pagamentos com dinheiro, serviços globalizados para os seus próprios clientes, bem como para instituições financeiras e outros prestadores de serviços de pagamentos.

Para além da sua pegada digital e infraestrutura de liquidação e de compliance em expansão, a Western Union trabalha com uma rede global de retalho com pagamento em minutos para mais de 550 000 agentes em mais de 200 países e territórios.

A Western Union anunciou recentemente que a estratégia de plataforma aberta está a permitir que a empresa ligue, de forma inovadora, o mundo físico e digital do dinheiro, enquanto ajuda organizações líderes de mercado a aumentarem os seus serviços a nível global. A empresa oferece aos bancos e a outros prestadores de serviços de pagamento um conjunto de interfaces de programas de aplicações (IPA) para integração na sua plataforma de transferências transfronteiriças e em moedas diferentes, com a vantagem de ter as funcionalidades de compliance global, de reconciliação e gestão da tesouraria.

Sobe a Western Union

A Western Union Company (NYSE: WU) é a líder em transferências e pagamentos transfronteiriços e em moedas diferentes. A nossa plataforma omnicanal faz a ligação entre o mundo físico e digital e permite que os clientes particulares e empresas enviem e recebam dinheiro, assim como poderem efetuar pagamentos com rapidez, simplicidade e com confiança. A 31 de dezembro de 2019, a nossa rede era composta por mais de 550 000 agentes que ofereciam os serviços da marca em mais de 200 países e territórios, com a capacidade de enviar dinheiro para biliões de contas. Para além disso, o site westernunion.com, o canal que mais cresceu em 2019, é disponibilizado em mais de 75 países e territórios para efetuar envios de dinheiro para qualquer parte do mundo. Com o nosso alcance global, a Western Union movimenta fundos para boas causas, ligando familiares, amigos e empresas de forma a permitir a inclusão financeira e o apoio ao crescimento da economia. Para mais informações, visite o site www.westernunion.com.

