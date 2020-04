Novos casos de coronavírus em campo de refugiados palestinos no Líbano

Quatro moradores de um campo de refugiados palestinos no Líbano testaram positivo para o novo coronavírus nesta quinta-feira (23), informou uma autoridade de saúde, elevando para cinco o número total de casos no local.

Moradores do campo de Wavel, no leste do vale de Becca, foram examinados depois que um palestino que fugiu da Síria foi internado no Hospital Estadual Rafic Hariri, em Beirute, por apresentar sintomas de COVID-19.

Especialistas realizaram testes no local, tendo como alvo os parentes do primeiro paciente, pessoas com quem ele interagiu e outras 50 escolhidas aleatoriamente, segundo a Agência Nacional de Notícias do Líbano.

O rastreamento de contato e a investigação inicial do Ministério da Saúde revelou que quatro familiares do primeiro caso foram contagiados", disse Firas Abiad, chefe do hospital, em mensagem no Twitter.

"Todos estão em quarentena e sob observação", acrescentou.

O Líbano relatou 688 infectados com o novo coronavírus, entre eles, 22 mortos.

O país acolhe mais de 174.000 refugiados palestinos, segundo o censo oficial. No entanto, de acordo com estimativas, haveria até 500.000.

Além disso, o Líbano afirma abrigar 1,5 milhão de sírios, incluindo um milhão de refugiados registrados na ONU.