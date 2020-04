O preço do barril de referência nos Estados Unidos subiu 20% nesta quinta-feira, continuando sua recuperação em meio à tensão entre Washington e Teerã.

O barril do WTI para entrega em junho teve alta de quase 20%, a US$ 16,50, após vários dias de queda devido ao excesso de oferta e saturação dos locais de armazenamento.

Em Londres, o Brent do Mar do Norte para entrega em junho subiu 4,7%, a US$ 21,33, minutos após o fechamento.