Comunicado do Business Wire :GN Corporation Co. Ltd.

Uma importante discrepância na taxa de mortalidade até mesmo entre regiões geograficamente próximas poderia ser explicada por uma proteção cruzada, induzida pela vacina contra a encefalite japonesa (Japanese Encephalitis Vaccine, JEV) e/ou a vacina contra a encefalite transmitida por carrapato (Tick-Borne Encephalitis Vaccine, TEV), de acordo com o Dr. Shojiro Katoh, presidente do Hospital Edogawa. Juntamente com sua equipe internacional de pesquisadores do Edogawa Evolutionary Lab of Science (EELS), ele publicou sua opinião no periódico médico especializado Archives of Academic Emergency Medicine (http://journals.sbmu.ac.ir/aaem/index.php/AAEM/article/view/683).

Com 2.478.634 pessoas infectadas e 170 mil mortes em todo o mundo, a pandemia de COVID-19 está causando implicações inéditas na vida cotidiana e na economia mundial. A perda de vidas na Espanha (20.852) e na Itália (24.114) supera as mortes na China (4.632), o epicentro do surto, onde a JEV e/ou a TEV foram incluídas no calendário nacional de vacinação, como no Japão (186) e na Áustria (463). Na China, a taxa de mortalidade é de 2,3%, em comparação com o índice de 7,3% na Itália e de 10,41% na Espanha, onde a aplicação de JEV e/ou TEV não é uma rotina. A imunização por JEV é amplamente difundida ou faz parte dos programas nacionais de vacinação do Japão, Laos, Malásia, Nepal, Coreia do Sul, Tailândia, Sri Lanka e Vietnã, onde a taxa de mortalidade é relativamente inferior à dos países que não a aplicam de modo amplo. A partir desses dados, a proteção cruzada conferida pela(s) vacina(s) contra encefalite poderia ser vista como um motivo para a menor mortalidade, o que deve ser comprovado pelas devidas validações. Caso a utilidade de alguma proteção cruzada desse tipo possa ser confirmada pelo menos para um grupo específico, especialmente entre populações vulneráveis como idosos e pessoas com comorbidades, isso poderá possibilitar a criação de estratégias eficientes de combate à COVID-19.

"Como não temos certeza quando um medicamento ou vacina estará disponível para aliviar a humanidade dos martírios desta pandemia, damos nossa modesta contribuição com esta hipótese que, esperamos, pode desencadear ideias semelhantes ou melhores", declarou o Dr. Katoh, cuja equipe interdisciplinar de médicos e cientistas trabalha em biomateriais baseados em replicação viral in vitro, por meio de plataformas de descoberta de medicamentos (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26470963), suplementos alimentares para aumentar a imunidade e o bem-estar (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24409973/) e células autólogas assassinas naturais (Natural Killer, NK) baseadas em imunoterapia para câncer (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28894585/). Seu laboratório de biomateriais, estabelecido conjuntamente com a JBM Inc, está trabalhando na cultura de células e engenharia de tecidos na área de medicina regenerativa, além de sistemas de desenvolvimento de novos medicamentos e metodologias de combate a câncer e vírus.

