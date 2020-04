Vagas europeias serão atribuídas por mérito esportivo caso campeonatos sejam cancelados

Caso os campeonatos nacionais não possam ser concluídos devido à pandemia do coronavírus, as vagas nas competições continentais de clubes da próxima temporada na Europa serão atribuídas "por mérito esportivo", explicou nesta quinta-feira (23) a União Europeia de Futebol (Uefa).

"Caso as competições domésticas terminarem prematuramente por motivos legítimos, a Uefa pediria às ligas que escolham os clubes para as competições da Uefa 2020/21 baseando-se no mérito esportivo" da atual temporada, afirmou a Uefa após reunião por videoconferência de seu comitê executivo.

O procedimento de seleção dos clubes classificados para a Liga dos Campeões e para a Liga Europa deverá ser "baseado em critérios objetivos, transparentes e não descriminatórios", continuou a entidade, que defende ao mesmo tempo "concluir as competições nacionais atualmente suspensas".

Este anúncio acontece num momento em que vários países temem precisar antecipar o fim de suas temporadas futebolísticas devido ao confinamento imposto pelas autoridades para combater a propagação do coronavírus.

No início da semana, a Federação Holandesa de Futebol (KNVB) anunciou a possibilidade de encerrar prematuramente sua temporada, depois da decisão do governo holandês de estender a proibição de aglomerações no país até setembro.

A Liga belga decidirá na semana que vem se concluirá sua temporada respeitando a classificação atual do campeonato, declarando campeão nacional o Brugge, líder da tabela.

Já a Bundesliga alemã anunciou nesta quinta-feira (23) que pretende retomar a competição em 9 de maio.