Comunicado do Business Wire :NEC Corporation

A NEC Corporation (NEC; TÓQUIO: 6701) anunciou os resultados da análise dos esforços do uso de plataformas de previsão de IA no projeto de concepção de vacinas contra o SARS-CoV-2 que podem promover respostas eficazes de células T na maioria da população global. A iniciativa das equipes científicas da NEC Group para ajudar a combater surtos da COVID-19 e apoiar esforços internacionais de desenvolvimento de vacinas é liderada pela NEC OncoImmunity (NOI) em colaboração com a NEC Laboratories Europe (NLE). As plataformas de previsão de IA contam com a tecnologia de IA usada pela NEC e pela NOI no desenvolvimento de vacinas de neoantígenos personalizadas contra o câncer.

Durante a análise, publicada no bioRxiv, a equipe analisou milhares de sequências do vírus SARS-CoV-2 (responsável por causar a COVID-19) e identificou epítopos (possíveis alvos para vacinais) para os 100 alelos de HLA mais frequentes (composição imunológica diversificada) na população global.

A análise demonstra as capacidades significativas da NEC Group para aproveitar as suas plataformas de IA no projeto de concepção de uma vacina que seja segura e eficaz na população global e que possa abordar as variedades atuais e futuras divergentes do vírus SARS-CoV-2.

Atualmente, a NEC publica a pesquisa para apoiar avanços científicos no campo e está pronta para começar parceria de esforços na busca do desenvolvimento de uma vacina eficaz para a população global.

"Como empresa que busca melhorar o bem-estar da sociedade, a NEC continuará a aproveitar a pesquisa e desenvolvimento que torna máximo os pontos fortes da nossa tecnologia de IA para ajudar a prevenir a disseminação da COVID-19. Em colaboração com empresas e instituições em todo o mundo, o nosso objetivo é permitir que pessoas vivam suas vidas diárias com o máximo de segurança possível", disse Motoo Nishihara, vice-presidente executivo e diretor de tecnologia da NEC.

"É um trabalho emocionante adaptar a nossa tecnologia NEC Immune Profiler com foco atual no câncer e, rapidamente, torná-la apropriada para doenças infecciosas, com o intuito de ajudar a lidar com a ameaça da COVID-19. É encorajador que a nossa plataforma de IA e bioinformática possa desenvolver concepções de vacina que tenham o potencial de induzir uma resposta imune ampla, que pode não apenas proteger a população global, mas também estimular uma memória de resposta imunológica de longa duração contra o SARS-CoV-2 e suas futuras versões de mutações", disse o Dr. Trevor Clancy, diretor científico da NEC OncoImmunity e o principal autor correspondente no artigo.

"Estamos redesenhado os nossos algoritmos originalmente elaborados para prever respostas imunes em pacientes com câncer para estendê-los para grandes alvos populacionais de doenças infecciosas. Agora, demonstrar que as nossas previsões podem contribuir para os esforços mundiais de conter a COVID-19 é de extrema importância. É um passo importante na direção do desenvolvimento de uma vacina eficaz para parar a COVID-19 na população global", disse o Dr. Saverio Niccolini, gerente geral da Divisão da Plataforma de Sistema e Ciência de Dados da NEC Laboratories Europe GmbH.

