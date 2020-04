Comunicado do Business Wire :Dole Food Company, Inc.

A Dole Food Company anunciou hoje a publicação do Relatório de sustentabilidade e responsabilidade corporativa 2020. O documento apresenta a nova estrutura de sustentabilidade da organização, "The Dole Way", além das primeiras metas de sustentabilidade para toda a empresa.

"Desde a fundação, a Dole sempre se empenhou para produzir o nosso melhor, tanto em termos de produto quanto na maneira de produzi-los", afirmou Johan Linden, diretor executivo da Dole. "A necessidade de opções de alimentos saudáveis jamais foi tão óbvia quanto nas últimas semanas, enquanto nos ajustávamos a essa pandemia global. O trabalho e a dedicação de ser um cidadão responsável em nossas comunidades, assim como ser bom administrador de nossas terras, prosseguirão daqui para frente, e a Dole continuará a ser honesta e transparente em relação a nossas atividades e impactos para fornecer alimentos saudáveis a todo o planeta."

"Obviamente", Linden continuou, "nossas partes interessadas esperam isso de nós, porém, mais do que ninguém, esperamos isso de nós; queremos participar de diálogos abertos, que incluam opiniões críticas, para fazer uma diferença relevante e perceptível para as pessoas e o planeta, e continuar sempre a melhorar e avaliar nosso trabalho. Acreditamos que esta é a maneira certa de fazer negócios."

O relatório de sustentabilidade da Dole apresenta um conjunto de iniciativas da estrutura "The Dole Way" que são concentradas em ações tangíveis direcionadas a cinco objetivos fundamentais:

-- Mais do que nunca, a Dole compreende nossa responsabilidade de afetar de maneira positiva comunidades carentes e se compromete a doar mais de 2.500 toneladas de frutas e produtos agrícolas frescos até 2025.

-- A empresa implementará uma grande mudança de longo prazo ao instituir um bônus social em bananas e abacaxis da marca Dole. Esse investimento social terá a coordenação de organizações da empresa e fundações independentes que trabalham há décadas nas áreas de produção da Dole na América Latina, e os beneficiados serão as comunidades, de acordo com as necessidades locais.

-- Os produtos da Dole são cultivados em regiões onde a água está se tornando cada vez mais escassa, e nossa empresa tem o compromisso de diminuir o consumo e melhorar a qualidade desse recurso em suas operações.

-- A empresa prosseguirá tomando medidas para promover a alimentação saudável e a educação nutricional, com ênfase especial na juventude. O objetivo principal é apoiar a longevidade e a saúde das pessoas.

-- A Dole reconhece que a mudança climática é um fenômeno real e que os setores de alimento e agricultura têm um papel relevante na mitigação desses efeitos. A empresa se dedicará à diminuição de sua pegada de carbono garantindo que suas novas embarcações passem por atualizações de eficiência e trabalhando para eliminar as emissões de carbono nas fazendas produtoras até 2030.

Outras metas importantes de sustentabilidade incluem assegurar que todas as embalagens de banana e abacaxi da Dole sejam recicláveis ou compostáveis até 2025, com a introdução da tecnologia blockchain ou similar em todas as operações, a fim de promover uma transformação na segurança alimentar e transparência.

A comunicação dos impactos das metas de responsabilidade e sustentabilidade da Dole também é de suma importância.

"Esse relatório e nossas metas constituem um novo marco em nosso esforço de sustentabilidade, e a agricultura está no centro dessa transformação. Como agricultores, estamos encarando a realidade da mudança climática e nos unindo a outras pessoas e empresas envolvidas que desejam enfrentar esse desafio em nossa cadeia de suprimentos", declarou Xavier Roussel, vice-presidente de sustentabilidade. "Desenvolveremos nosso conhecimento em agricultura de precisão e orgânica para respeitar nossos compromissos juntamente com nossos parceiros de negócios e outras partes interessadas. Como empregador, continuaremos a marcar presença na vida de nossos funcionários e comunidades locais e produzir um impacto positivo dentro e fora de nossas fronteiras agrícolas."

Roussel acrescentou: "a Dole tem pleno compromisso de ser parte da comunidade de cidadãos responsáveis que aceitam o desafio da sustentabilidade."

Para conhecer as metas e conquistas da Dole, clique aqui no link para acessar o Relatório de sustentabilidade e responsabilidade corporativa 2020.

Sobre a Dole Food Company

A Dole Food Company, Inc. é uma das maiores produtoras e comerciantes mundiais de frutas e legumes frescos de alta qualidade. A Dole lidera o mercado em muitos dos produtos que vende e também em matéria de educação nutricional. Para mais informações, acesse www.dole.com.

