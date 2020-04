General iraniano diz que Trump deveria se preocupar em 'salvar' EUA de pandemia

Porta-voz das Forças Armadas do Irã, o general Sardar Abolfazl Shekarchi disse nesta quarta-feira, 22, que os Estados Unidos fariam melhor em cuidar de si, em vez de provocar os outros. Segundo Shekarchi, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deveria se preocupar mais em "salvar" os americanos do coronavírus, em lugar de ameaçar o país persa.



As declarações foram dadas à agência semioficial Isna. Mais cedo, Trump afirmou no Twitter que havia instruído a Marinha americana a destruir embarcações iranianas que provoquem contra embarcações americanas. Além da crítica a Trump, o general iraniano afirmou que os EUA deveriam retirar suas tropas da região.