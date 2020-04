Campeonato Mundial de sinuca será disputado em julho após suspensão devido à pandemia

O Campeonato Mundial de Sinuca será retomado em julho após a interrupção sofrida como resultado da pandemia do novo coronavírus, se tornando assim uma das primeiras modalidades a retornar ao calendário esportivo mundial.

O evento estava originalmente agendado para ocorrer em Sheffield na semana passada, mas foi suspenso em março por causa da pandemia.

Esta competição será realizada entre 31 de julho e 16 de agosto na mesma cidade, embora ainda deva ser aprovada pelo governo britânico e pelas autoridades de saúde do país.

O torneio será disputado na Crucible Arena, com capacidade para mil espectadores. Mas ainda não foi decidido se será realizado com capacidade reduzida ou com portas fechadas.

"O mundo está passando por um período de grandes desafios, mas o esporte pode ser uma grande inspiração para o público e pode elevar a moral", disse o presidente da World Snooker Tour, Barry Hearn.

"É essencial que os 128 jogadores do circuito saibam que estamos fazendo todo o possível para retomar o circuito o mais rápido possível, considerando as diretrizes de saúde do governo", acrescentou.

O Campeonato Mundial foi vencido no ano passado por Judd Trump, que derrotou o escocês John Higgins por 18 a 9 na final.