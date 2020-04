Comunicado do Business Wire :Delta-Q Technologies

A Delta-­Q Technologies(Delta­-Q), líder em soluções de recarga de baterias para veículos e máquinas de alimentação elétrica, anunciou o lançamento planejado de uma série informativa com quatro dias de duração chamada "The Charge" (A Carga), que conterá vídeos sob demanda seguidos de um webinar ao vivo de uma hora.

Quem estiver interessando em acessar o conteúdo informativo pode se cadastrar no endereço www.delta-q.com/thechargeseries.

Realizada pela Delta-­Q, a série "The Charge" transmitirá as melhores práticas sobre recarga integrada de baterias, além de como utilizar softwares e dados de carregadores para maximizar o tempo de operação de máquinas. Será abordado como fabricantes de equipamentos originais podem projetar e validar carregadores integrados de máquinas elétricas, mitigar falhas e riscos à segurança associados a baterias com perfis de software de carregadores e extrair dados de carregadores, para reduzir gastos de manutenção e aprimorar o uso geral. O webinar ao vivo será realizado no quarto dia do programa e incluirá uma sessão de perguntas e respostas com especialistas em recarga da Delta-Q, além de um anúncio sobre uma nova solução que redefinirá as expectativas quanto a carregadores para o setor de limpeza de pisos.

Nicholas Dohmeier, engenheiro sênior de produtos eletrônicos à eletricidade da Delta-­Q, liderará a série de quatro partes. Cada vídeo abordará um tema específico durante 3 a 4 minutos, e o webinar final - a quarta etapa - concluirá a série com uma sessão ao vivo de perguntas e respostas, e o anúncio de um produto. Segue o cronograma da série completa:

Cronograma da série informativa "The Charge":

-- 1.º dia - 18 de maio de 2020: Livre-se de falhas de recarga com testes de confiabilidade e validação de carregadores de bateria integrados

-- 2.º dia - 19 de maio de 2020: Mitigue falhas prematuras em baterias com software para carregador

-- 3.º dia - 20 de maio de 2020: Como o uso dos dados de carregador da sua máquina de limpeza de piso pode fazer você economizar milhares de dólares

-- 4.º dia - 21 de maio de 2020: Sessão de perguntas e respostas, e anúncio de novo produto

"Não vemos a hora de realizar nossa nova série sob demanda para ajudar OEMs a tomarem decisões bem fundamentadas e posicionarem suas organizações para o sucesso de longo prazo", afirmou Dohmeier. "Nossa série informativa de quatro partes vai preparar fabricantes que estejam interessados em projetar equipamentos elétricos com modernas soluções de recarga".

Sobre a Delta­-Q Technologies:

A Delta-­Q Technologies, líder no fornecimento de soluções de recarga de baterias que aumentam o desempenho e a confiabilidade de veículos e equipamentos industriais elétricos, ajuda há mais de 20 anos fabricantes de equipamentos originais de nível 1 a eletrificarem seus produtos, e sua equipe de engenharia conta com uma experiência combinada de mais de 60 anos com programação de CAN e sistemas telemáticos. A empresa se tornou a fornecedora preferencial de muitos dos maiores fabricantes mundiais de equipamentos elétricos, como carros de golfe, empilhadeiras, plataformas de trabalho aéreo, motocicletas e scooters, máquinas de limpeza de piso, além de veículos utilitários e recreativos. A Delta­-Q está sediada em Vancouver, Canadá, e possui presença local nos Estados Unidos, Europa e Ásia. Para saber mais, acesse www.delta-q.com ou acompanhe as atualizações da empresa no Twitter e no LinkedIn.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200422006042/pt/

Amanda Yeo, Delta­-Q Technologies Gerente de Marketing marketing@delta-q.com

AnnMarie Henriksson, Communiqué PR Tel.: (206) 282-4923, ramal 119 E-mail: Delta-Q@communiquepr.com

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.