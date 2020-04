Trump diz que destruirá embarcação iraniana que ameaçar navios dos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira (22) que ordenou aos militares americanos que ataquem e destruam qualquer embarcação iraniana que se aproximar perigosamente de navios de seu país.

"Ordenei que a Marinha dos Estados Unidos dispare e destrua toda e qualquer embarcação iraniana que assediar nossos navios no oceano", escreveu Trump no Twitter.

Há uma semana, o Pentágono acusou Teerã de realizar "manobras perigosas" no mar, quando - segundo Washington - 11 lanchas iranianas navegaram perto de navios americanos nas águas internacionais do Golfo, em "alta velocidade".

O vice-secretário de Defesa dos EUA, David Norquist, qualificou a mensagem de Trump como "um aviso importante para os iranianos", embora não tenha esclarecido se os protocolos de combate no Golfo foram modificados.

"O que foi enfatizado é que todos os nossos navios têm direito à legítima defesa", disse Norquist em entrevista coletiva sobre as declarações de Trump.

"O que o presidente disse envia uma mensagem importante ao Irã", disse o general John Hyten, vice-presidente do Estado-Maior Conjunto.

"Sabemos como aplicá-la em nossas regras de engajamento ... Elas se baseiam no direito inerente de autodefesa contra intenção e atos hostis. Isso é tudo o que precisamos para tomar as medidas corretas", afirmou Hyten.

Em resposta, um porta-voz militar iraniano disse nesta quarta-feira que em vez de "intimidar os outros", o presidente Donald Trump deveria "salvar" os Estados Unidos da "grande crise" da COVID-19.

"Se os americanos fossem inteligentes e competentes, eles retirariam suas tropas [do Oriente Médio] para salvar o país da crise de coronavírus", disse o brigadeiro-general Abdolfazl Shékarchi, em entrevista à agência semi-oficial iraniana Isna.

Teerã também criticou a versão americana "hollywoodiana" do que aconteceu e acusou a Marinha dos EUA de comportamento "não profissional" no Golfo.

Teerã acusa Washington de ter "bloqueado a passagem" de um navio iraniano no início de abril, exibindo "comportamento perigoso e ignorando avisos" da embarcação.

As tensões entre os Estados Unidos e o Irã aumentaram desde que os americanos decidiram se retirar unilateralmente, em maio de 2018, do acordo nuclear internacional concluído em 2015 e restabelecer sanções econômicas contra a República Islâmica.

E atingiram um pico com o assassinato, em janeiro, do general iraniano Qassem Soleimani, em um ataque em Bagdá realizado com um drone americano.