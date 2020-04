Comunicado do Business Wire :Taulia

Spend Matters revelou que a Taulia é um dos Provedores de Compras '50 to Know' para 2020. A lista reconhece as empresas líderes no setor de compras e cadeia de fornecimento, que continuam inovando e oferecendo novas soluções e serviços de tecnologia a seus clientes. Desde 2015, a Taulia tem sido destaque na lista de provedores '50 to Know', demonstrando um forte compromisso com a inovação tecnológica e o sucesso do cliente.

"Estamos empolgados em ser contados como um dos Provedores de Compras '50 to Know' da Spend Matters. Continuamos a buscar novos modos de ajudar nossos clientes a tirar o máximo proveito de nossas soluções de capital de giro e, à medida que o mercado muda, estamos constantemente desenvolvendo soluções para ajudar nossos clientes a liberar dinheiro bloqueado e alimentar suas cadeias de fornecimento", disse Brady Cale, Diretor Técnico.

Para serem considerados na lista, os provedores devem ter uma listagem ativa do Spend Matters Almanac, tem uma forte presença na Europa e América do Norte, se concentrando comercialmente em negócios empresariais no setor privado. Os analistas da Spend Matters passam por várias rodadas de debate, discutindo quais empresas demonstraram sucesso em fatores como inovação, presença no mercado, competência em tecnologia e entrega de soluções. Os analistas da Spend Matters também analisam a lista de fornecedores '50 to Know' do ano passado e discutem quais empresas continuam a cumprir suas diretrizes.

Nota aos editores: Taulia é uma líder no de soluções de capital de giro, com sede em San Francisco, Califórnia. Por meio de uma combinação exclusiva de sua plataforma tecnológica, pessoas e processos, a Taulia ajuda as empresas a acessar o valor agregado em sua cadeia de fornecimento, passando de práticas ineficientes e muitas vezes manuais de gestão de capital de giro a estratégias de otimização de capital de giro, lideradas por tecnologia. A visão de Taulia é criar um mundo onde todas as empresas prosperem, permitindo que compradores e fornecedores escolham quando pagar e receber. Uma rede de 2 milhões de empresas usa a tecnologia da Taulia, sendo que a empresa processa mais de US$ 500 bilhões a cada ano. A Taulia tem a confiança das maiores empresas do mundo, com clientes como Airbus, AstraZeneca, Dairy Farmers of America, Pfizer e Vodafone.

Mary Arrizza Associada de Comunicação de Marketing mary.arrizza@taulia.com

