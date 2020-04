Um general de alta patente dos Estados Unidos disse nesta quarta-feira que as forças armadas americanas não tinham indícios de que o líder norte-coreano Kim Jong Un esteja incapacitado ou que tenha perdido o controle do exército do país.

"Suponho que Kim Jong Un ainda tem controle total da força nuclear e das forças militares coreanas", disse o vice-presidente do Estado-Maior Conjunto, John Hyten.