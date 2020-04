Remessas de migrantes cairão 20% em 2020 devido à crise da COVID-19

As remessas enviadas pelos migrantes registrarão uma queda "sem precedentes" - com uma redução de quase 20% - devido à crise do coronavírus, que deixa os trabalhadores estrangeiros em uma situação altamente vulnerável, estimou o Banco Mundial.

Segundo um relatório publicado nesta quarta-feira (22) pelo BM, as remessas para a América Latina e o Caribe cairão 19,3% e a entidade alertou que os custos de envio de dinheiro podem aumentar devido à crise.

O estudo projeta que os envios de remessas para países de baixa e média renda diminuirão 19,7% em todo o mundo a US$ 445 bilhões, o que representa uma perda crucial de renda para muitos locais vulneráveis.

Em alguns países, os envios de trabalhadores migrantes representam até um quarto do PIB, incluindo Sudão do Sul, Haiti, Nepal, Montenegro e Tonga.

Os esforços para conter a pandemia estão causando uma desaceleração acentuada e, de acordo com o relatório, a recessão pode se prolongar além de 2021.