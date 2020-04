O esporte nos tempos da pandemia da gripe espanhola

O combate mundial contra o novo coronavírus lembra a batalha travada no início do século passado contra a gripe espanhola. A AFP examinou algumas situações de como o esporte encarou a pandemia de 1918.

- Espanhola... só no nome -

Estima-se que matou 50 milhões de pessoas e infectou 500 milhões, o que fez dela a pandemia mais mortífera da história. O vírus se propagou por todo o planeta, mas erroneamente ficou conhecido como a gripe espanhola. Em plena Primeira Guerra Mundial, a censura da informação foi menor na Espanha, neutra naquele conflito, o que gerou a falsa impressão de que o país europeu havia sido o epicentro da crise sanitária.

- Um morto no hóquei -

A final dos playoffs da National Hockey League (Liga de Hóquei norte-americana) de 1919, entre o Seattle Metropolitans e o Montreal Canadiens, foi suspensa antes do sexto e definitivo jogo após alguns jogadores canadenses ficarem doentes.

Um deles, Joe Hall, faleceu depois de cair desacordado no gelo na quinta partida, enquanto que o proprietário da franquia, George Kennedy, morreu em 1921 como consequência de algumas complicações de saúde derivadas da gripe espanhola.

Naquele ano, a Stanley Cup ficou sem campeão, algo que só voltaria a acontecer em 2005, em uma temporada perdida por conflitos trabalhistas entre jogadores e donos. Em 2019, a NHL aguarda a possibilidade de retomar sua temporada para definir um campeão.

- O nascimento da lenda Babe Ruth -

A gripe espanhola e a guerra contribuíram para o nascimento da lenda de Babe Ruth como rebatedor no basebol. A doença foi introduzida nos Estados Unidos via as tropas que lutaram na Europa na Primeira Guerra Mundial.

Apesar do difícil contexto, uma temporada e uma World Series (final) mais curtas foram disputadas. Em março, Ruth, o melhor arremessador do Boston Red Sox, teve a oportunidade de jogar como rebatedor, acertando cinco 'home runs' em um treino para os soldados em um campo militar no Estado de Arkansas.

No mesmo ano, Ruth sobreviveu a duas infecções de gripe espanhola para levar os Red Sox ao título. Em seu primeiro episódio com a doença, precisou ser hospitalizado às pressas, o que originou boatos de seu falecimento. Considerado por muito o melhor jogador da história do basebol, Ruth ganhou sete títulos da World Series na carreira, mais ligada à passagem de sucesso pelo New York Yankees.

A temporada 1919 foi responsável por contribuir com uma segunda onda mortífera da epidemia, que vitimizou Silk O'Loughlin, um dos mais respeitados árbitros da liga de basebol.

- Chelsea soma um troféu -

O Campeonato Inglês de futebol foi suspenso durante os anos de conflito armado, mas as competições regionais foram mantidas. Em 1919, em pleno avanço do invasor invisível, o Chelsea ganhou um troféu.

Em seu site, o Chelsea destaca que 36.000 pessoas presenciaram em Highbury a vitória por 3 a 0 sobre o Fulham, em partida disputada apesar de dois jogadores, Tom Logan e Harry Ford, "terem sido escoltados pela 'Spanish Lady' (a Dama Espanhola)", apelido dado à doença na época.

Ambos se recuperaram, diferentemente do atacante escocês Angus Douglas, que faleceu da gripe espanhola aos 29 anos. Outros jogadores que faleceram devido ao vírus foram o atacante do Newcastle e do Nottingham Forest Jack Stanley Allan (depois de voltar da guerra) e o atacante do Gainsborough Trinity Johnnie Pattinson.

Cerca de 250 mil britânicos perderam a vida para a pandemia, que embora não estivesse totalmente erradicada em setembro de 1919, não impediu a volta do Campeonato Inglês nesta data.

- Barcelona desafia suspensão -

Naqueles tempos, assim como hoje, o Campeonato Espanhol foi suspenso, seguindo o exemplo de outros grandes campeonatos europeus. Mas, de acordo com o diário esportivo Marca, o presidente do Barcelona da época, Joan Gamper, desafiou o confinamento, inscrevendo o clube no Campeonato Catalão que começou em outubro de 1918.

Gamper encabeçou um grupo que contestava as medidas de saúde impostas pelas autoridades, que pediam "a suspensão dos jogos de futebol, o fechamento de teatros e cinemas e a prática de medidas de higiene públicas generalizadas".

- Os Jogos, símbolo da vitória -

O novo coronavírus obrigou o adiamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 para o ano que vem, apesar de um renomado epidemiologista japonês ter se mostrado recentemente "pessimista" com a possibilidade do evento acontecer em 2021.

Não houve este problema em 1920, já que os Jogos da Antuérpia, na Bélgica, se tornaram um símbolo da vitória da humanidade sobre a gripe espanhola e a competição pôde ser disputada sem problemas.