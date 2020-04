EUA registram mais de 2.700 mortes por coronavírus em 24 horas

O número de mortos pela COVID-19 nos Estados Unidos aumentou bastante nas últimas 24 horas, com um registro nesta terça-feira de 2.751 mortes, contra as 1.400 da segunda-feira, de acordo com a contagem realizada pela Universidade Johns Hopkins.

Assim, o total de falecidos chega a 44.845, enquanto os casos infecções atingem a marca dos 820.000, até as 20H30 locais, de acordo com o balanço.

Com base em dados oficiais de diferentes países, os Estados Unidos são os mais afetados, mesmo quando o presidente Donald Trump acusa a China de mentir e sobre o total de mortes.

O recorde anterior de óbitos em 24 horas também foi registrado pelos Estados Unidos com 2.500 em 15 de abril.

Enquanto isso, cerca de 75.000 americanos se recuperaram.

"Eu vejo a luz no fim do túnel", reiterou Trump nesta terça durante sua entrevista coletiva diária sobre a COVID-19.

A situação melhora acentuadamente na cidade de Nova York, que registra 14.000 mortes relacionadas ao coronavírus, bem como em Chicago, Boston, Nova Orleans e Detroit, disse Deborah Brix, que faz parte da célula de crise para o vírus da Casa Branca.

Ela acrescentou que uma melhora foi observada nos estados de Rhode Island e Connecticut, perto de Nova York.

Mas indicou que nenhum sinal positivo foi registrado na região da capital federal.