Líder republicano diz que há acordo para pacote de US$ 320 bi a pequenas empresas

O líder do Partido Republicano no Senado, Mitch McConnell, afirmou há pouco que chegou a um acordo com a oposição democrata em torno do pacote de US$ 320 bilhões, destinado a ajudar pequenas empresas. O programa também inclui financiamento a hospitais e testes de coronavírus.



"Parabenizo este acordo e espero que o Senado possa aprovar essa medida rapidamente, após uma última revisão do texto", disse McConnell. O Senado deve começar a apreciar o texto às 16h (de Washington, 17h em Brasília). (Dow Jones Newswires)