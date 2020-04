México eleva nível de alerta após aumento acelerado de casos de coronavírus

O México elevou, nesta terça-feira (21), o nível de alerta sanitário, diante do aumento acelerado de casos de contágio do novo coronavírus - informou o governo, que teme uma saturação do sistema hospitalar.

"Hoje queremos dar por iniciada a fase três da epidemia de COVID, lembrando que estamos na fase de rápida ascensão, na qual vai se acumular um grande número de contágios e de hospitalizações", disse o subsecretário de Saúde do México, Hugo López-Gatell, em coletiva de imprensa junto com o presidente Andrés Manuel López Obrador.

O governo do México registrou até a última segunda-feira 8.772 casos do novo coronavírus e 712 mortes pelo vírus, e estima que o pico de contágios ocorrerá entre os dias 8 e 10 de maio.

As zonas que têm o maior número de casos são: Cidade do México, Baixa Califórnia e Sinaloa.

"Esta epidemia continua cada vez de forma mais acelerada, isso quer dizer que cada vez ocorrem mais casos por dia e isso é representado também por dispersão geográfica", disse López-Gatell.

Diante dessa etapa, denominada pela Secretaria da Saúde como "Fase 3", que se caracteriza pela intensificação da propagação do vírus, o subsecretário de Saúde alertou que a população deve respeitar as medidas de distanciamento social para frear os contágios.