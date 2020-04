Passa de 2,5 milhões número de casos por coronavírus no mundo todo

Mais de 2,5 milhões de casos do novo coronavírus foram declarados oficialmente no mundo e, deste total, 80% se concentram na Europa e nos Estados Unidos - aponta balanço feito pela AFP com base em fontes oficiais.

Nas últimas 24 horas, a COVID-19 matou 531 pessoas na França, o que aumentou o balanço para 20.796 mortos, anunciou o diretor-geral de Saúde, Jérôme Salomon.

No país, 12.900 pessoas morreram em hospitais, ou seja, 387 a mais desde a última segunda, enquanto 7.896 faleceram em casas de repouso para idosos.

Na Itália, o número de casos voltou a baixar pelo segundo dia consecutivo, segundo o balanço oficial, que registrou 107.709 pacientes, 528 a menos que a véspera.

Apesar da boa notícia, 534 mortes foram registradas nas últimas 24 horas, com um total de 24.648 desde o início da pandemia.

Até o momento, foram detectados pelo menos 2.503.429 de casos de infecção e, destes, 172.551 mortes. A Europa é o continente mais afetado, com 1.230.522 de casos e 108.797 óbitos, seguida dos Estados Unidos, com 788.920 casos e 42.458 óbitos.

O número de casos diagnosticados apenas representa uma parte do número real de casos da COVID-19, já que um grande número de países apenas realizam testes nos pacientes graves.