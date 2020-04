Uso obrigatório de máscara para conter coronavírus se generaliza em quase toda Alemanha

O uso de máscaras para frear a propagação do coronavírus durante a saída progressiva do confinamento será obrigatório na Alemanha a partir da próxima semana.

Berlim e a maioria dos Estados alemães anunciaram que vão impor o uso das máscaras nos transportes públicos, diante da pandemia de coronavírus - anunciou o prefeito da capital do país, Michael Müller.

O uso da máscara será "obrigatório", porque, nos transportes, "não é possível garantir uma distância de vários metros entre as pessoas", justificou o prefeito.

Dez de 16 estados alemães, com uma população de cerca de 49 milhões de pessoas, também adotarão a medida.

Com mais de 143.000 casos confirmados e cerca de 4.600 mortos, a pandemia está "sob controle e é manejável" na Alemanha, segundo o ministro da Saúde, Jens Spahn.

"No entanto, estamos longe de que o pior tenha passado", disse a chanceler Angela Merkel, que alertou aos cidadãos do risco de ressurgimento do vírus.