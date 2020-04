Comunicado do Business Wire :I Squared Capital

A I Squared Capital, através do seu ISQ Global Infrastructure Fund I, concluiu a venda da Chenya Energy à Marubeni Corporation. A Chenya Energy é uma plataforma especializada de desenvolvimento, construção e operação solar em Taiwan e era uma subsidiária da Asia Cube Energy, uma empresa pan-asiática de portfólio renovável fundada pela I Squared Capital em 2017.

"Em três anos sob a administração da I Squared Capital, a Chenya Energy aumentou sua capacidade solar de 2,3 para 344,4 megawatts em várias tecnologias, incluindo soluções flutuantes, montadas no solo e na cobertura. Atualmente, a empresa está construindo o maior projeto solar flutuante do mundo e cresceu rapidamente para se tornar a maior plataforma solar de Taiwan", disse Gautam Bhandari, sócio-gerente da I Squared Capital. "Esta é a terceira realização da plataforma da I Squared Capital em mercados emergentes e contribui para o nosso histórico de criação de valor para nossos investidores através da criação de empresas de crescimento de infraestrutura de classe mundial que são altamente valorizadas por compradores estratégicos. A I Squared Capital permanece ativa na busca de oportunidades atraentes no mundo todo."

O portfólio do ISQ Global Infrastructure Fund I obteve aproximadamente US$ 1,8 bilhão em valor patrimonial apenas a partir de suas plataformas. Outras realizações de plataformas incluem a Kendall Green Energy (uma instalação de cogeração em Cambridge, Massachusetts - EUA) para a Veolia, a Cube Hydro (uma das maiores empresas hidrelétricas independentes dos EUA) para a Ontario Power Generation, a Lincoln Clean Energy (líder no desenvolvimento de energia eólica onshore nos EUA com 800 megawatts) para a Ørsted e a Amplus Solar (principal fornecedora de sistemas solares no telhado para o mercado comercial e industrial indiano com mais de 344 megawatts) para a Petronas.

Sobre a I Squared Capital: A I Squared Capital é uma gestora mundial independente de investimentos em infraestrutura, com foco em energia, serviços públicos, telecomunicações, transporte e infraestrutura social nas Américas, Europa e Ásia. A empresa possui escritórios em Hong Kong, Londres, Miami, Nova Delhi, Nova York e Singapura.

