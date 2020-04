EUA comprará 75 milhões de barris de petróleo para sua reserva estratégica

Os Estados Unidos comprarão 75 milhões de barris de petróleo para sua reserva estratégica aproveitando a queda histórica de preços, anunciou o presidente Donald Trump nesta segunda-feira.

"Preenchemos nossa reserva estratégica de petróleo (...) e pensamos em colocar até 75 milhões de barris nessa reserva", disse Trump durante sua coletiva de imprensa diária sobre a pandemia de COVID-19.

Os preços do petróleo despencaram nesta segunda-feira, com o barril de referência americano fechando muito abaixo de zero, depois que os investidores optaram por pagar para se desfazer da mercadoria.