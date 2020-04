Petróleo negociado em Nova York para entrega em maio fecha a US$ -37,63 o barril

A queda do petróleo atingiu níveis históricos na segunda-feira: investidores e especuladores pagam para encontrar compradores no momento em que as capacidades de armazenamento atingem seu limite nos Estados Unidos.

Em um mercado saturado, os detentores de contrato de maio - que expiram na terça-feira no fechamento - devem encontrar compradores de óleo o mais rápido possível.

Entretanto, como as reservas estão quase no limite nos Estados Unidos, elas devem corroer os preços.

O preço do barril de petróleo WTI, que estava sendo negociado a US$ 60 por unidade no início deste ano, afundou completamente nesta segunda-feira, terminou com menos 37,63 dólares.