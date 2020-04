Comunicado do Business Wire :Maxon

A Maxon, desenvolvedora de soluções profissionais de software de modelagem 3D, animação e renderização, anunciou hoje o Cinema 4D Subscription Release 22 (S22). A próxima geração do aplicativo 3D da Maxon - e o primeiro lançamento somente por assinatura - oferecem aos clientes acesso antecipado a enormes melhorias de desempenho e interatividade, incluindo ferramentas de unwrapping e edição UV, funcionalidade aprimorada das ferramentas de seleção e modelagem, licenciamento organizacional para clientes de volume e tecnologia de viewport atualizada com suporte para Metal no macOS. Além disso, a Maxon aumentou a compatibilidade de pipeline do Cinema 4D com GLTF export, integração GoZ com Z-Brush melhorada, e suporte para materiais baseados em nós no FBX e Cineware. O Cinema 4D S22 está imediatamente disponível para clientes com assinatura. Para os titulares de licença perpétua do Cinema 4D, está agendado um lançamento ainda este ano que incorporará os recursos do S22, além de aprimoramentos adicionais.

"Em setembro do ano passado, introduzimos opções baseadas em assinatura para poder oferecer software 3D profissional a um preço significativamente mais baixo. Isso também nos permite oferecer melhorias e aprimoramentos mais frequentes para nossos clientes com assinatura", disse Dave McGavran, CEO da Maxon. "O S22 oferece aos usuários com assinatura acesso antecipado a soluções poderosas."

Sobre a Maxon

A Maxon é uma desenvolvedora de soluções 3D de modelagem, pintura, animação e renderização profissionais. Em janeiro, a Maxon e a Red Giant fecharam uma fusão das duas empresas. Seus premiados produtos Cinema 4D, Redshift 3D e Red Giant têm sido amplamente utilizados para criar e renderizar de tudo, desde deslumbrantes efeitos visuais nos melhores filmes, programas de TV e comerciais até imagens cinematográficas nos melhores jogos Triplo-A do mercado, além de ilustrações médicas e aplicações de design industrial e arquitetônico. Os produtos Maxon estão disponíveis diretamente no site da empresa e em sua rede de distribuição mundial. A Maxon faz parte do Nemetschek Group.

