Governadora de Tóquio inspira japoneses com mensagens de respeito ao distanciamento social

As mensagens quase diárias da governadora de Tóquio que pedem o respeito ao distanciamento social ante o novo coronavírus serviram de fonte de inspiração para um mangá, músicas e até um jogo eletrônico.

A governadora Yuriko Koike assumiu o comando dos apelos que pedem aos moradores da capital japonesa que levem a sério o aumento de casos de coronavírus. Também pressionou pela adoção do estado de alerta nacional.

Desde então, a palavra "mitsu", que brinca com uma associação de caracteres chineses que descrevem locais confinados, populosos e superlotados viralizou nas redes sociais.

No Twitter, o vídeo de um jogo no qual os participantes se transformam na governadora e percorrem a cidade para dispersar as concentrações se tornou um sucesso.

O vídeo mostra uma mulher de terno que corre em direção a grupos de pessoas, que separa com um movimento da mão e gritando "mitsu desu" ("isto é mitsu").

Um usuário do Twitter pegou discursos de Koike e criou um vídeo com uma música eletrônica de fundo, enquanto aparecem advertências em japonês e o rosto da governadora sobre as imagens.

Koike também virou personagem de um mangá, que a representa com uma máscara cirúrgica e o poder mágico de criar a distância de dois metros entre as pessoas, enquanto sussurra apenas "mitsu".

O Japão registra o terceiro maior número de casos na Ásia, atrás da China e Índia, com 171 mortos e 10.751 contágios.

O país deve permanecer em estado de emergência até 6 de maio.