Balanço diário de mortes por coronavírus na Espanha fica abaixo de 400

O número diário de mortes por coronavírus na Espanha ficou abaixo de 400 pela primeira vez em quatro semanas, com 399 vítimas fatais anunciadas nesta segunda-feira, informou o ministério da Saúde.

Este é o menor número de óbitos em 24 horas desde 22 de março, quando o país registrou 394 mortes.

Terceiro país no mundo com o maior número de mortes provocadas pela COVID-19, a Espanha tem 20.852 vítimas fatais desde o início da epidemia.

O número global de casos confirmados subiu para 200.210, no momento em que o governo amplia os testes entre a população.

Além disso, o número de pessoas curadas subiu para 77.357, 40% do total de casos notificados.

As autoridades de saúde destacaram que o pico dos contágios da epidemia ficou para trás, depois que o país registrou 950 mortes no dia 2 de abril.

As autoridades atribuem a queda nos números ao confinamento estrito dos 47 milhões de espanhóis desde 14 de março.

O primeiro-ministro Pedro, Sánchez solicitará na quarta-feira ao Parlamento a prorrogação do confinamento até 9 de maio, mas com algumas modificações, como a possibilidade de que as crianças possam fazer breves saídas a partir de 27 de abril.

O governo advertiu que o confinamento, que permite apenas que as pessoas saiam de casa para trabalhar (caso não tenham condições de atuar em 'home office') ou para comprar alimentos e remédios, será suspenso de forma paulatina e cautelosa.